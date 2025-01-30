Nafaka İçin Yeni Düzenleme Geliyor

NAFAKA KONUSUNDA YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye’nin uzun bir süredir tartışılan süresiz nafaka meselesi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türk medyasına yansıyan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka uygulaması için bir düzenleme hazırlığı içerisine girdi. Bu yeni düzenlemeye göre, evlilik süresine göre nafaak süreleri belirlenecek. 3 yıllık evliliklerde nafaka süresi 5 yıl, 5-6 yıl evliliklerde ise 7 yıl olarak uygulanacak. Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Daha önce süresiz nafakanın mantıksız olduğunu ifade eden bakanlık, çalışmayan ve ekonomik mağduriyet yaşayan kadınlar için sosyal yardım desteği sağlayacak.

AK PARTİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın yasada yer almadığını ve Yargıtay içtihatlarına dayalı olarak uygulandığını vurguluyor. Kaynaklar, “nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı” görüşünü savunuyor. Düzenlemelerin tamamlanmasının ardından nafakaya ilişkin yeniliklerin yargı paketlerinden birisinde yer alması bekleniyor. Ancak bu düzenleme, kamuoyunda bilinen 10. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak.