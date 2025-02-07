Nagehan Alçı: Nafaka Alamıyorum, Mağdurum

NAFAKA ÖDEMESİ SORUNU

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın 1.5 yıldır nafaka ödemediğini açıkladı. Alçı ve Kütahyalı, iki yıl önce 13 yıllık evliliklerini sonlandırmış. Boşanma süreci, şiddet iddiaları yüzünden medyada geniş bir yer bulmuştu. Nagehan Alçı, bugünkü televizyon programında eski eşi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

MAĞDURİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Alçı, “Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?” diyerek yaşadığı durumu ifade etti. Boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, son 1.5 yıldır nafaka almadığını söyledi. Ayrıca, hukuki sürecin ilerlemesini beklediğini belirtti.