Nagihan Bir Yıldır Kayıp İdi

KAYIP KARDESİNİN BULUNMASI ÜZERİNE YAPILAN BAŞVURU

Kütahya’da H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak yaklaşık bir yıldır kayıp olan kardeşi Nagihan Uyğur’un durumu hakkında bilgi verdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ise haber alamadığını belirtti.

CESEDİN BULUNDUĞU ALANDA YAPILAN İNCELEME

Kayıp ihbarının ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Akrabaları ve arkadaşları dahil birçok kişinin ifadesi alındı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur’un, iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur’un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte yaşadığı evde öldürüldüğüne dair bilgilere ulaştı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki adrese giden ekipler, iki katlı binanın zemininde şüpheli bir alan tespit etti. Üzeri betonla kapatılan kuyuda, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla yapılan kazıda kayıp Nagihan Uyğur’un cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nagihan Uyğur’un cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca, cesedin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişkin olarak aralarında yaşı, akrabası Yaşar T., eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve kız kardeşi G.U. (15) bulunan toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı.