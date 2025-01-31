Napoli’den Saint-Maximin Hamlesi: Anlaşma Sağlandı

FENERBAHÇE’DEN FLAŞ GELİŞME

Ara transfer dönemi boyunca en hareketli ekiplerden biri olan Fenerbahçe, önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Fabrizio Romano’nun yaptığı habere göre, Napoli, Kvaratskhelia’nın yerine bir oyuncu almak için hareket geçti. Napoli, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin’in transferi konusunda Al-Ahli ile sözlü bir anlaşma sağladı.

NAPOLİ’NİN ANLAŞMASI

Yapılan anlaşmaya göre, Napoli, sezon sonuna kadar kiralayacağı Fransız kanat oyuncusu için Al-Ahli’ye 4 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek. Bu transfer, Fenerbahçe’nin transfer dönemindeki hareketliliğini artırırken, Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye geçişi büyük ilgiyle izleniyor.