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Napoli, Szymanski Transferi İçin Harekete Geçti!

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Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu daha önce sezon başında transfer etmek isteyen İtalya’nın Serie A kulübü Napoli, yeniden oyuncuyu gündemine aldı.

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Takvim’de aktarılan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin bu akşam deplasmanda Rangers ile oynayacağı maç için Napoli’nin scout ekipleri gönderdiği ve Szymanski’yi izleteceği belirtildi. İtalyan kulübü, sezon sonuna kadar Polonyalı futbolcunun performansını takip etmeyi hedefliyor. Bu süre zarfında, sezon sonunda Fenerbahçe’ye teklif yapmayı planladıkları da gelen bilgiler arasında.

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