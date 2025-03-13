Napoli, Szymanski Transferi İçin Harekete Geçti!

ÖNEMLİ GELİŞME

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu daha önce sezon başında transfer etmek isteyen İtalya’nın Serie A kulübü Napoli, yeniden oyuncuyu gündemine aldı.

İZLEME FAALİYETİ

Takvim’de aktarılan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin bu akşam deplasmanda Rangers ile oynayacağı maç için Napoli’nin scout ekipleri gönderdiği ve Szymanski’yi izleteceği belirtildi. İtalyan kulübü, sezon sonuna kadar Polonyalı futbolcunun performansını takip etmeyi hedefliyor. Bu süre zarfında, sezon sonunda Fenerbahçe’ye teklif yapmayı planladıkları da gelen bilgiler arasında.