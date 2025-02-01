Narin Cinayeti: Dört Sanık Başka Cezaevine Sevk Edildi

CEZAEVİ SEVKLERİ

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, olay anında aynı evde oldukları HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla belirlendiği ifade edildi. Bu çerçevede ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİ

Davanın 26 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2’nci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dört sanık, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı.

ANNE VE AĞABEYİN SEVKİ

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, mevcut cezaevlerinden farklı cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yüksel Güran’ın başka bir ildeki cezaevine yerleştirildiğini belirtti. “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak.” şeklinde ifadeler kullandı. Ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek ise, “Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam eden mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir.” dedi.

NEVZAT’IN CEZASINA İTİRAZ

Savcılık, küçük Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Savcılık, bu cezayı az buldu ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyarak, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılığın bu talebi, mahkeme tarafından değerlendirilecek.