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Narin Cinayeti Sanıkları Erzincan’a Sevk Edildi

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YENİ NAKİL GELİŞMELERİ

Narin Güran cinayetinde farklı bir gelişme yaşandı. Sanıklar arasında yer alan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, Erzincan’daki bir cezaevine nakledildi. Dört sanık, bu süreçte başka cezaevlerine sevk edildi.

SEVK EDİLEN SANIKLAR

Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran, dün karayolu ile Erzincan’a transfer edilirken, amca Salim Güran Erzurum’a gönderildi. Cinayetle ilgili itirafçı olarak ifade veren Nevzat Bahtiyar ise Adana’ya sevk edildi. Güran ailesinin üç üyesi, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda.

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