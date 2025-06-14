Narin Güran Cinayeti Hakkında Karar Açıklandı

DAVA SONUCUNDA HAPİS CEZALARI AÇIKLANDI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgi 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında verilen mahkeme kararına göre, 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda aile bireylerinin organize bir şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını ve faillerin yakalanmasını engellemeye çalıştığı tespit edildi.

MAHKEMEDEKİ İFADELERİN ÖNEMİ

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar ve suça sürüklenen çocukların ifadeleri dikkate alındı. Hediye Güran’ın ifadelerinin tutarsız olduğu ve olaya dair çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Hediye Güran’ın Narin’in öldürülme olayının gerçeklerini gizlemek için çelişkili beyanlarda bulunduğuna ve olayın araştırılmasını engellemeye çalıştığına vurgu yapıldı.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMALAR VE SONUÇLARI

Sanık Şeyma Kaya’nın da benzer şekilde çelişkili beyanlar verdiği ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi. Ayrıca, Birsen ve Maşallah Güran ile suça sürüklenen çocuk M.G.’nin de çelişkili savunmalar yaptığı, ailenin organize bir şekilde Narin’in bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engelleme çabaları içerisinde olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

ASİLIZ İHBAR VE TELEFON KAYITLARI

Gerekçeli kararda, sanık Mehmet Selim Atasoy’un olayın araştırılmasını engelleyici ifadeler verdiği ve sanıkların yangın çıkarmaya çalışarak dikkatleri farklı noktalara çektiği belirtildi. Phone kayıtlarını silmek de dahil olmak üzere, sanıkların suçu gizlemeye yönelik hareketlerde bulunduğu vurgulandı.

SONUÇ VE CEZALAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, anne, ağabey ve amca Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Aynı davada Narin Güran’ı öldürmekle suçlanan diğer sanıkların da cezalandırılmasıyla toplam 15 kişinin tutuklu olarak yargılandığı ifade edildi. Daha önce tutuklu sanıklar hakkında verilen ceza ve tutukluluk halinin devamı yönündeki karar, mahkeme tarafından tekrar değerlendirildi.

Mahkeme, suça sürüklenen çocukların denetime tabi tutulmasına ve bazı sanıkların adli kontrol tedbirlerinin sonlandırılmasına karar verdi. Narin Güran cinayeti davasında, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği cezalar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylandı.