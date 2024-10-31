Narin Güran Cinayeti Olay Yeri Görüntüleri Ortaya Çıktı

DİYARBAKIR’DAKİ CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde hazırlanan iddianamede, şüpheliler olarak anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Baba Arif Güran, “Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde tutuyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde tutuyor” şeklinde konuştu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu. Cesedi dere yatağına götürdüğü tespit edilen Nevzat Bahtiyar, jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşfinde Narin’in cesedini çuvala nasıl koyup götürdüğünü anlattı.

CİNAYETİN DETAYLARI VE KAMERALAR

Nevzat Bahtiyar, olayın detaylarını anlatırken, “Salim Güran beni tehdit etti ve Narin’in cesedini kaybetme karşılığında 200 bin lira vereceğini söyledi” dedi. Cesedi dereye götürdükten sonra çuvalın üzerine bir taş koyduğunu ifade etti. Narin Güran’ın cenazesi 8 Eylül’de Eğertutmaz deresinde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla iddianame hazırladı ve bu iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Baba Arif Güran, bunun ardından “Gönlümde bu vahşeti kimin yaptığı belli. Cinayeti net aydınlatacak iki kamera var” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KAMERALARIN GÖRÜNTÜLERİ VE DELİLLER

Arif Güran, kamera görüntülerinin bulunmasını ve iddianamede yer almasını talep etti. “Bu cinayeti işleyen kim? Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran, elindeki kamera görüntülerinin suçun aydınlatılmasına yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca, evin karşısında bulunan askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin de cinayet soruşturmasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Güran, “Havalimanı kamerası var, bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?” diye sordu.

KIZIM BAŞKAYDI

Arif Güran, cinayetle ilgili düşüncelerini, “Benim için bir kanıt değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak” diyerek açıkladı. Narin’in cinayetinin ardından, “Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın” ifadelerini kullandı. Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.