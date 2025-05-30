Narin Güran Cinayetinde 15 Sanık Mahkemede!

DURUŞMA GÜNDEMİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısında yer alıyor. Merkez Bağlar ilçesinde gerçekleşen bu cinayetle bağlantılı olarak “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan tutuklu sanıkların isimleri ise şöyle: Maşallah, Fuat, Birsen Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya. Ayrıca, tutuksuz sanıklar arasında Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran da bulunuyor. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), duruşma için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hazır bulunacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden, tutuklu sanıklar cezaevi nakil araçlarıyla sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcı, 29 Nisan’da araya girdiği celse sırasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunmuştu. Bu mütalaada, Narin Güran’ın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma sürecinde yaşanan bazı gelişmeler detaylıca yer aldı.

SANIKLARIN CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan mütalaada, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkez Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cesedine 8 Eylül 2024’te ulaşılması sonrasında 6 tutuklu, 12 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 12 kişi için “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, çocuklar R.A., M.G. ve İ.K. için hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi. İki mahkeme arasında dosyanın birleştirilmesi yönünde alınan karar, sürecin ilerlemesine katkı sağladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZALAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın anne ve akrabaları hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı da sonuçlandırdı. 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 23 Ekim 2024’te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 7 Kasım 2024’te başlayacak. Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024’teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’ın “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları yönünde karar verirken, Narin’in cansız bedenini gizleyen Nevzat Bahtiyar da “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçuyla 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.