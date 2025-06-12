“Narin Güran Cinayetinde Dava Gelişmeleri.”

BAĞLAR İLÇESİNDE KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cenazesi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde bir dere yatağında, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Narin’e ait DNA ve kıl örneği aracında bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı. Ayrıca, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında da ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVA SONUCU AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

28 Aralık’ta yapılan davanın 2’nci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.

İSTİNAF KURUMU KARARI ONADI

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’a verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla 20 Mayıs’ta onayladı. Mahkeme, ayrıca Diyarbakır Barosu Başkanlığı’nın katılma hakkının bulunmadığına ve Baro Başkanlığı’nın istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

DİYARBAKIR BAROSU’NDAN İTİRAZ

Diyarbakır Barosu, davaya katılan taraf olarak talebin reddine ilişkin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere, 1’inci Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde kararın hatalı olduğu vurgulandı.