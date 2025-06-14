Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

DAVA SÜRECİ VE VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine dair 12 sanık ve 3 çocuğun yargılandığı davada, hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, “Ailenin organize şekilde hareket ederek Narin’in bulunmasını, olayın aydınlatılmasını ve faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi. 30 Mayıs’ta Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR VE GİZLİLİK ÇABALARI

Verilen kararda, sanık Hediye Güran’ın uyuduğuna dair çelişkili beyanlarının, Narin’in öldürülme olayının gerçeklerini gizlemek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı. Ayrıca, sanık Şeyma Kaya’nın beyanlarının olayın araştırılmasını engellediği belirtildi. Aynı şekilde, sanıklar Birsen, Maşallah Güran ve M.G’nin verdikleri çelişkili ifadelerin, ailenin organize hareket etme çabalarına işaret ettiği kaydedildi.

ASIHSIZ İHBARLAR VE DELİL SAKLAMA

Kararda, sanık Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarıyla olayın araştırılmasını engellediği ifade edildi. R.A.’nın önceki ifadelerindeki çelişkiler karşısında, bildiği durumları sakladığı aktarıldı. Diğer sanıklar Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Barış Güran’ın yanıltıcı beyanları da araştırmaları farklı yönlere çekmeyi amaçladığına delaletti.

YANGIN ÇIKARMA VE DELİL SİLME DURUMLARI

Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran’ın yangın çıkarma girişimlerinin, araştırmayı engelleme amacı taşıdığı belirtildi. Sanıkların, jandarma personelinin dikkatini dağıtma çabasının yanı sıra telefon kayıtlarını silme eylemleriyle de gerçeği gizlemeye çalıştıkları ifade edildi. Kararında, sanıkların “suçluyu kayırma” suçundan ceza aldıkları vurgulandı.

SONUÇ VE TANIK İFADENİ GÖZDEN GEÇİRMENİN ÖNEMİ

Karara göre, sanıkların beyanlarının, olayı gizlemeye yönelik olduğuna kanaat getirildi. Elde edilen tüm delillerin, tanık beyanlarının ve kolluk tutanaklarının muhtelif değerlendirmeleri, “suçluyu kayırma” suçunun sanıklara sabit olduğunu ortaya koydu. Narin Güran’ın öldürülmesi ile bağlantılı olarak verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise dikkat çeken bir diğer noktayı oluşturdu.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından yürütülen yargı sürecinde, çocukların denetimli olarak 3 yıl süreyle takibe tabi tutulacağı açıklandı. Başka bir mahkeme heyeti, daha önce verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Van’daki bu olay, toplum açısından ciddi endişeler yarattı ve soruşturmalar dikkatle takip edilmeye devam ediyor.