Narin Güran Cinayetinde İkinci Dava Kararı

Türkiye’nin konuştuğu olay…

Narin Güran cinayetine dair yeni bir gelişme ortaya çıktı.

AİLE FERTLERİ YARGILANDI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine yönelik yürütülen davada, 6’sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yargılama devam ediyor.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştiriliyor. Yapılan kapalı duruşmanın dördüncü oturumuna 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları katıldı.

SAVUNMA YAPTILAR

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları da hazır bulundu. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başladı. Mütalaaya ilişkin, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk savunmalarını yaptı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Mahkeme, 4 sanığa 3,5 yıl, 8 sanığa ise 3 yıl hapis cezası verdi. Suçluyu kayırmaktan tutuklanan 6 sanıktan ikisi tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içerisinde, üstü taşlar ve çalılarla örtülmüş bir halde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediğine karar verdi.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin cinayetiyle ilgili bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olduğu için ayrı bir iddianame düzenlendi. Ancak daha sonra iki dava dosyası birleştirildi.

YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER

Sanıkların, arama çalışmaları devam ederken gerçek dışı beyanlarda bulundukları ifade edildi. Ayrıca, çalışmaları etkilemek amacıyla köyde bir yangın çıkardıkları tespit edildi. Bölgedeki jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine de dikkat çekildi.