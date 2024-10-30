Narin Güran Cinayetinde Yeni İsim Açıklandı**

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ŞÜPHELİLER HAKKINDA HÜKÜM TALEBİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinde hazırlanan iddianamede, şüpheliler anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin’in cansız bedeni 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu 4 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İLK DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

Savcılığın hazırladığı iddianamede, cinayet saatinde anne, ağabey, amca ve komşunun bir arada olduğu bilgisine ulaşıldı. Dört şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, ilk duruşmanın 8 Kasım’da yapılacağı duyuruldu. Tutuklu sanıklar, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABİ BARAN’DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

Duruşmaya kısa bir süre kala abi Baran Güran, annesi ve kardeşini savunarak ilk kez konuştu. Bir sosyal medya paylaşımını silerek dikkat çeken Baran, “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt veremedi. Sözlerine devam eden Baran, annesi Yüksel ve kardeşi Enes’in cinayeti işlemediğini savundu ve baş şüpheli olarak Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti. Ayrıca, annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddialarını da gündeme getirerek, jandarmanın bu durumu tespit ettiğini iddia etti.

CİNAYETTEKİ ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Baran Güran, Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanladı. Yapılan testlerde bu iddiaların asılsız olduğu ortaya kondu. Ek olarak, Enes’in kolundaki ısırığı ve gözündeki morluğu, Narin için yaşadığı üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinin bir sonucu olarak açıkladı.

NEVZAT BAHTİYAR’IN ROLÜ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cinayetin baş şüphelisi olarak amca Salim Güran gösterilse de Baran’a göre gerçek şüpheli Nevzat Bahtiyar’dı.

ÜFÜRÜKÇÜ İDDİASI ÜZERİNE VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Narin Güran cinayetiyle ilgili jandarmanın muhtarı üfürükçüye götürdüğü iddiaları gündeme geldi. Diyarbakır Valiliği bu durumu yalanlayarak, yapılan aramaların uzman personel ve teknik ekipmanlarla gerçekleştirildiğini açıkladı. Valilik, jandarma personelinin herhangi bir üfürükçüyle bir görüşmesinin söz konusu olmadığını duyurdu ve asılsız haberlerle hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.

BABA ARİF GÜRAN’IN AÇIKLAMALARI

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk kez konuştu. Cinayeti aydınlatacak iki kamera olduğunu söyleyerek, Narin’in cinayetinin ortaya çıkarılabilmesi adına kameraların incelenmesi gerektiğini ifade etti. Güran, “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez” dedi. Kameraların varlığı ve cinayeti çözmek için önemli olduğu konusunda ısrarcı oldu.

KATİLİN TANIMI VE SORUMLULARIN TARİFİ

Arif Güran, katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olamayacağını savundu ve kendi ailesinin suçlanmasına karşı çıktı. “Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir” sözleriyle süreci değerlendirdi. Ayrıca, Narin’in onun için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.