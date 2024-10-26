Narin Güran Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişme!

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in ölmeden bir saat önceki görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerdeki bazı detaylar ise dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DETAYLAR

Ortaya çıkan görüntüler, cinayet soruşturmasında önemli ipuçları sağlıyor. Narin Güran’ın son anlarına ait olan bu görüntüler, olayın aydınlatılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle görüntülerdeki belirli unsurlar, yetkilileri daha fazla araştırma yapmaya yönlendiriyor.