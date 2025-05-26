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Narin Güran Davasında Cezalar Onandı

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OLAYDA YENİ GELİŞME

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü onayladı. Bu durum, davanın seyrini değiştiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mahkemenin verdiği bu karar, yargı sürecinin ilerleyişine ışık tutarken, toplumda da büyük bir dikkatle takip ediliyor. Narin Güran davası ile ilgili gelişmeler, kamuoyunu derinden etkileyen bir konu olması sebebiyle dikkat çekiyor. Bu aşamada, mevcut hukuki süreç ile birlikte gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

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