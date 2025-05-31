Narin Güran Davasında Karar Açıklandı

DENİLENLERİ YARGILANDI

Diyarbakır’da 8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dava, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk için devam etti.

DAVADA SAVUNMALAR YAPILDI

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mütalaanın okunmasının ardından, savunmalar gerçekleştirildi.

CEZALAR ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada, 4 sanığa toplam 3,5 yıl, diğer 8 sanığa ise 3 yıl hapis cezası verildi. Suçluyu kayırma suçundan tutuklu olan 6 sanıktan ikisi serbest bırakıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ VE OLAY

Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, cansız bedeni ise 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş bir şekilde bulunmuştu. Komşulardan biri olan Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü kabul etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediğine hükmetmişti.

İKİ DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili başka bir dava da suçluyu kayırma suçlamasıyla açılmıştı. Bu davada 6’sı tutuklu 15 sanık bulunuyordu ve aralarında çocuklar da yer alıyordu. İlerleyen süreçte bu iki dava dosyası birleştirildi.

YANLIŞ BEYAN VE KAYIT SİLME İDDİALARI

Sanıkların, olayla ilgili arama çalışmalarının sürdüğü dönemde yanıltıcı beyanlarda bulundukları ifade edildi. Ayrıca, çalışmaları etkilemek amacıyla köyde yangın çıkardıkları ve güvenlik güçlerini takip edip dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri tespit edildi.