Narin Güran Davasında Sanıklar Farklı Cezaevlerine Sevk Edildi

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak mahkeme, Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Tutuklu bulundukları cezaevinden farklı cezaevlerine sevk edilen Enes Güran ve Yüksel Güran, Erzincan’a, amca Salim Güran Erzurum’a, Nevzat Bahtiyar ise Adana’ya gönderildi.

CEZA İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Konuyla ilgili olarak Nihat Uludağ, “Narin Güran cinayetiyle alakalı ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ağabey ve anne dışında komşu Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İstinaf mahkemesinin nihai kararı bekleniyor. Bu süreçte İstinaf, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onaylayabilir, ya da Güran ailesinin başvurusu doğrultusunda bu kararı bozabilir. Ayrıca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yetersiz olduğunu belirtmişti,” dedi. Davanın seyrinin önemli değişimler gösterebileceğine dikkat çekildi.

NEDEN NAKİL YAPILDI?

Güran ailesinin cezaevlerinden gönderilmesinin arkasındaki nedenler üzerinde duruldu. Avukat Şükrü Aksu, “Ceza hukukunda cezaevlerinden farklı nedenlerle nakil olabiliyor. Güvenlik ve asayiş nedenleri en çok öne çıkanlardır. Sanık avukatlarının kendilerini savunmak için harekete geçtiği bir ortamda, Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinde ailesiyle şantaj yapıldığını belirtmesi dikkat çekici. Güran ailesinden birçok kişinin aynı cezaevinde bulunması can güvenliği endişelerini doğurmuş olabilir,” diye belirtti.

İTİRAF OLASILIĞI ÜZERİNE KONUŞMALAR

Aksu, özellikle anne Yüksel Güran üzerinde yoğunlaşan dikkatle ilgili, “Ağırlaştırılmış hapis cezası aldıktan sonra suçlular bir arada bulununca birbirlerinden güç alıyorlar. Bu durum, Narin’in neden öldürüldüğüne dair gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyebilir. Süreç içinde Yüksel ya da Enes’ten itiraf gelebilir,” ifadesini kullandı. Aksu, itirafın Yargıtay kararından önce gelmesinin gerektiğini, “Bugün aradığımız, sadece kuru bir itiraf değil, delilleriyle kanıtlanmış bir itiraf” diyerek yanıtladı.

MAHKEMEDEKİ ETKİ

Aksu, “Bu dava Türk kamuoyuna mal olmuş bir davadır ve faillerinin cezasız kalmaması için Adalet Bakanlığı tarafından titizlikle bir karar alındığı görülüyor,” dedi. Enes Güran’ın psikolojisinin ceza hukukunda büyük önem taşıdığını vurguladı. Kişi yalnız kalınca, vicdanıyla kavga eder ve gerçeklerin gün yüzüne çıkması için çaba harcayabilir. Aileden uzak kalmanın da mahkemeye doğru ifadeler vermelerine olanak sağlayabileceğini belirtti. Çarpıcı ifadelerin davada ortaya çıkabileceği öngörülüyor.