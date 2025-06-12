Narin Güran İçin Yargıtay’a Başvuruldu

YARGITAY’A YENİ BAŞVURU

Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Anne Yüksel Güran’a birinci derece mahkeme tarafından iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine, kararın bozulması için Yargıtay’a başvuruldu.

CEZA HUKUKU DETAYLARI

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar olan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiği hatırlatıldı. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TEMİZ HUKUKSAL ARGÜMANLAR

Yargıtay’a iletilmek üzere 1. Ceza Dairesi’ne sunulan temyiz dilekçesinde ise şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum.” Dilekçede, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması ve müvekkilinin tahliyesinin talep edildiği belirtildi. Delil durumu, olayın oluş şekli ve sanık anne açısından güçlü suç şüphesini gösteren bir delil bulunmadığı göz önünde bulundurularak tahliye talep edildi.

OLAYIN ARKA PLANI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu. 19 gün sonra, Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla kaplanmış şekilde cansız bedeni bulunmuştu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİ

Narin cinayeti ile ilgili olarak, suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu 15 sanık için başka bir dava açılmıştı. Bu davalardan üçü çocuk olduğundan ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak, bu süreçte iki dava dosyasının birleştirildiği bilgisi edinildi.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun buldu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını ayrı ayrı reddederek sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vermişti.