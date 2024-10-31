Narin Güran’ın Babası İlk Kez Konuştu

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolarak dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yapılan arama çalışmalarıyla bağlantılı olarak gündeme gelen iddialara dair bir açıklama gerçekleştirdi.

NARİN’İN BABASINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Narin’in babası Arif Güran, iddianamenin ardından sessizliğini bozmuş durumda. Gönlünde bu vahşetin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade eden Arif Güran, cinayeti net bir biçimde ortaya koyacak iki kamera kaydının varlığına dikkat çekti.