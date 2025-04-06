Narin Güran’ın Doğum Günü Görüntüleri Geldi!

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran’ın 9 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. 8 yaşına basan Narin, odaya koşarak girdiği sırada içeridekinin hep birlikte “İyi ki doğdun Narin” şeklinde tempo tuttuğu dikkat çekiyor.

PASTA VE AİLE SEVGİSİ

Narin, pastanın üzerindeki mumu üflerken, ağabeyi Baran’ın onu kurtarmak için saçlarını tuttuğu anlar kaydedilmiş. Mumu üfledikten sonra Narin, babası Arif Güran ve annesi Yüksel Güran’a sarılıyor. Yüksel Güran, kızına “Kurban olurum sana” diyerek sevgi dolu bir şekilde sesleniyor.