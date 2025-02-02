NASA 2024 YR4 İçin Tarih Açıkladı

DÜNYA’YA YAKIN GÖK CİSMİ ÇARPMA OLASILIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

ABC News’un verdiği habere göre, NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, geçtiğimiz yıl tespit edilen bir gök cismi üzerinde yaptığı analizlerle, 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalini değerlendirdi. 2024 YR4’ün 8 yıllık süreçte Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 1.33 olarak hesaplandı. Bu rakam, düşük bir ihtimal gibi görünse de, tarihteki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak kayda geçiyor.

2024 YR4’ÜN DETAYLARI VE POTANSİYEL ETKİLERİ

Gök cismi 2024 YR4, ilk kez 27 Aralık 2024 tarihinde Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edildi. Boyutlarının 40 ila 100 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Gök bilimcilerin yorumlarına göre, 2024 YR4’ün büyük ölçekte bir yıkıma sebep olmaması bekleniyor; ancak çarpma durumunda 50 kilometrelik bir bölgeyi etkileyebilecek hasar bırakabileceği öngörülüyor. Gök cisminin çarpabileceği alanlar arasında doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya yer alıyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4’ün takibine devam edeceğini ve çarpma olasılığına yönelik gök cisminin yönünün değiştirilmesi için çeşitli önlemler almayı planladıklarını ifade ediyor. Bu durum, uzay araştırmalarının ve teknolojisinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.