NASA Astronotları Uzayda 10 Ay Mahsur

FIRLATMA TEKNİK SEBEPLERDEN DOLAYI ERTELENDİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun yerini alacak olan dört kişilik ekibin fırlatışı, teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un yerini almak amacıyla uzaya gidecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında ortaya çıkan teknik bir problem nedeniyle, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden planlanan fırlatmanın ertelendiği duyuruldu.

NASA ASTRONOTLARININ DURUMU

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülü ile bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak Starliner’da yaşanan teknik arıza dolayısıyla iki astronotun dönüş tarihi ileri bir tarihe ertelendi. NASA, kapsülün boş bir şekilde geri dönmesi yönünde bir direktif vermişti. İki astronotun, görevlerini devralacak SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatma tarihinin ertelendiği göz önüne alındığında, dünyaya dönüşlerinin mart sonu ya da nisan başına kadar gerçekleşmeyeceği, bu süre zarfında uzay istasyonunda kalacakları zamanın yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.