NASA’dan Artemis 2 İçin Erken Fırlatma Tarihi Açıklaması

NASA, Artemis 2 misyonu için sürpriz bir güncelleme yaptı ve daha önce Nisan 2026 olarak belirlenen fırlatma tarihini 6 Şubat gibi erken bir tarihe çekebileceğini duyurdu. Ajans, hava durumu ve teknik kontrollerin kesin tarihin belirlenmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti. Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Orion uzay aracının, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan fırlatma rampasına taşınması için geri sayım sürüyor. NASA’nın, ocak ayı sonunda roketin yakıt ikmali yapacağı ve geri sayım prosedürlerinin uygulanacağı önemli bir prova gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

10 GÜNLÜK KRİTİK GÖREV

Apollo programından sonra Ay’a göndereceği ilk insanlı uçuş olan Artemis 2 görevinde, dört astronot Orion kapsülünün yaşam destek sistemlerini test edecek. Astronotlar, Dünya yörüngesinde bir miktar devri tamamladıktan sonra Ay’ın karanlık yüzüne uzanan bir rota takip edecek.