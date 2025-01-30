NASA’nın X-59 Uçağı: Sonik Patlamayı Azaltıyor

TİCARİ UÇAKLAR SES HIZINDAN DAHA HIZLI UÇABİLECEK Mİ?

Ticari uçakların ses hızından daha hızlı uçma potansiyeli gündeme gelirken, ses hızından daha hızlı seyahat eden uçaklar genellikle süpersonik patlama sesi ile akıllarda yer ediyor. Ancak NASA’nın geliştirdiği X-59 uçağı, durumu değiştirebilecek bir adım olarak öne çıkıyor. Uzay ajansı, uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirmek için bu sonik patlama sesini “çok az duyulur” hale getirerek süpersonik uçuşları karalar üzerinde mümkün hale getirmeyi hedefliyor.

GEÇMİŞTEKİ YASAKLAR VE YENİ FIRSATLAR

50 yılı aşkın bir süre önce, ABD yönetimi ticari hava trafiğinde süpersonik hızların kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak NASA’nın Sessiz Süpersonik Teknolojisi görevi (QueSST), bu yasakların üstesinden gelmeyi ve ticari uçuşların süpersonik hızlarda yapılmasına olanak tanımayı amaçlıyor.

HAVACILIK UZMANLARINDAN DESTEK

Havacılık alanındaki uzmanların bu projeye desteği dikkat çekiyor. Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi Havacılık Bölümü’nde baş küratör olan Bob van der Linden, NASA’nın X-59 uçağı ile ilgili Mashable’a verdiği röportajda, “NASA’yı bu işi üstlendiği için tebrik etmek lazım. Gerçek bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullanarak projeye olan inancını ortaya koyuyor.

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