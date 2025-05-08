NATO’da Türk General Seçildi

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Devam eden operasyonlar, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği çerçevesinde son bir hafta içinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Ayrıca, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

TÜRK GENERAL NATO GÖREVİNE SEÇİLDİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO Uluslararası Askeri Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorulara yanıt verdi. “NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine Tuğgeneral Eray Ündüger seçilmiştir.” İfadeleriyle Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ile istikrarına sağladığı katkının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürecek.

İSRAİL VE SURİYE ARASINDA GERGİNLİK

MSB kaynakları, İsrail ile Suriye’de yaşanan gerginlik üzerine açıklamada bulundu. “İsrail’in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmiyoruz. Bu hava harekâtları Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmiyor.” denildi. Birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulundu. Suriye’nin yeni hükümetinin talebi çerçevesinde, alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon çalışmalarına devam edildiği ifade edildi.

EMEKLİ ASKERLERE GİRİŞ YASAĞI

Bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. “Kendisine özel bir görev verilmediği halde, muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında açıklamalar yapan veya çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan gelen bilgilerle tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişi geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.” denildi. Açıklamanın devamında, “Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları için yasal işlem yapılmıştır. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara kesinlikle müsamaha göstermeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

PAKİSTAN HİNDİSTAN GERİLİMİ

MSB kaynakları, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz.” diyerek iki ülke arasındaki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiğini belirtti. “Benzer olayların tekrarını önlemek için gerekli mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Tarafların sağduyulu davranmalarını teşvik ediyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.