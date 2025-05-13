NATO’dan Türkiye’ye Övgü: Sağlam Müttefik

NATO ZİRVESİNE HAZIRLIK SÜRECİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesinde, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesine hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı. Rutte, Türkiye’nin güçlü bir müttefik olduğunu belirterek, NATO Zirvesi öncesinde bu tip görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

UKRAYNA KONUSU ÜZERİNE DE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmede, barış yolunda ilerleme sağlanması için önemli bir fırsat penceresinin olduğu Ukrayna meselesinin de ele alındığını söyleyen Rutte, bu konunun uluslararası güvenlik açısından gerekliliğine dikkat çekti. Rutte’nin sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamalar, NATO’nun mevcut konjonktürdeki aktif rolünü ve Türkiye ile olan ilişkilerinin önemini gözler önüne seriyor.