NATO Kapısı Açıldı: İspanya Anlaşması HÜRJET İle

HÜRJET ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’e yönelik önemli bir anlaşma, İspanya’da imzalandı. Madrid’de gerçekleşen basın toplantısında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşı oluşturuyor” dedi. Anlaşmayla birlikte, karşılıklı endüstri iş birliği ile HÜRJET’in İspanya için özel üretim konfigürasyonundaki firmaların ürünleri belirlendi.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Demiroğlu, anlaşmanın uzun bir süreçte atılan emin adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, “TUSAŞ ve Türkiye açısından baktığımızda bu seviyede ilk anlaşma. Konu, Türkiye’de üretilen bir jet eğitim uçağının bir NATO ülkesine teslim edilmesi ve bazı alt sistemlerinin o ülkede bizimle beraber entegre edilmesi” değerlendirmesinde bulundu. Anlaşma ile firmaların teknik çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyen Demiroğlu, bunun önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

YENİ KAPILAR AÇILACAK

Demiroğlu, “Bunu başarabildiğimiz durumda birçok başka kapı açılacak. Bu sadece NATO için değil. Bu platformun, diğer dünya ülkeleri için hem eğitim hem de hafif taarruzda kullanılacak bir araç olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ciddi bir ihtiyacın karşılanmış olacağını kaydeden TUSAŞ Genel Müdürü, bu süreçte ümitli ve gururlu olduklarını, çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

GÜVENİ ARTIRIYOR

HÜRJET anlaşmasının çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, bu durumun diğer Türk sanayisi ve güvenlik ürünlerine de kapı açabileceğini belirtti. “Kara, deniz ve havada kendi ürünlerimiz, helikopterlerimiz ve insansız hava araçlarımız için de yeni fırsatlar doğuracak. Kullanıldıkça, hizmetleri görüldükçe güven artıyor ve bu da tercih meselesi oluyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye’nin ilk milli katılımla yer aldığı Madrid’deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nın (FEINDEF) önemi üzerine de durdu. Yeni bağlantılar kurduklarını ve faaliyette bulunma fırsatını elde ettiklerini belirten Demiroğlu, gelişmelerden memnun olduklarını ve bu süreçte atılan adımların sonuçlarını ileride göreceklerini aktardı.