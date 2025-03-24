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NATO Tatbikatına Türkiye Dört Gemiyle Katılıyor

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NATO’DAN BÜYÜK DENİZ TATBİKATI

NATO’nun son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük deniz tatbikatında Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya’dan yaklaşık 4 bin asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları yer alıyor. Tatbikat, 4 Nisan’a kadar Cadiz Körfezi’nde devam edecek.

Tatbikata ev sahipliği yapan İspanya’nın Savunma Bakanlığı, insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edileceği bu tatbikatta, “NATO’ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçirileceği” bilgisini verdi.

TÜRKİYE’NİN KATKISI

NATO Amfibi Görev Kuvveti’nin komutasını ilk kez üstlenecek olan Türkiye, tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep gemileri ile katılıyor.

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