NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Belirtti

GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Rutte, gerçekleşen görüşmenin önümüzdeki ay düzenlenecek NATO Zirvesi’ne hazırlık sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir” diyerek Türkiye’nin NATO içindeki rolünü vurguladı.

UKRAYNA KONUSU GÜNDEMDE

Rutte, görüşmede ayrıca Ukrayna konusunu da ele aldıklarını belirtti. “Barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık” diyerek, bu konudaki imkanlara dikkat çekti. Rutte’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, görüşmenin detaylarını ve önemini açıkladı.