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NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Görüyor

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NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Rutte, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güçlü ve yetenekli bir müttefik olduğunu vurgulayan Rutte, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.

UKRAYNA KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

Rutte, görüşme sırasında Ukrayna ile ilgili durumu ele aldıklarını belirtti. “Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, NATO’nun Ukrayna ile ilgili strateji ve hedefleri konusunda Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

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