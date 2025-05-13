NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Tanıdı

GÖRÜŞME DETAYLARI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Rutte, bu görüşmenin önümüzdeki ay gerçekleşecek NATO Zirvesi’ne hazırlık amacı taşındığını belirtti. Rutte, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI BARIŞ VE UKRAYNA

Toplantıda, Türkiye’nin güçlü bir müttefik olduğunu vurgulayan Rutte, “Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir” dedi. Ayrıca, Ukrayna meselesinin barış yönünde ilerleme kaydedilmesi için önemli bir fırsat sunduğuna da dikkat çekti. Rutte, bu konunun ele alındığını ifade etti ve barış sürecine katkı sağlamak adına yapılan görüşmelerin önemine vurgu yaptı.