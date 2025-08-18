Navigasyon Hatası, Kapadokya’da Araç Soktu

YANLIŞ YÖNLENDİRME VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Türkiye’nin önde gelen turizm noktalarından Kapadokya’yı ziyaret eden bir sürücü, navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirmesi sonucunda taşıt trafiğine kapalı bir yola girdi. Peri bacalarının kayalıkları arasında ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vadide kayalıkların arasında sürdüğü yolculukla ilgili olarak sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadesini kullandı.

DOĞAL MİRAS ALANINDA ÖNEMLİ UYARI

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve doğal yapısıyla korunması gereken bir alan. Uzmanlar, bu tür vakaların hem çevre güvenliği hem de turist bilgilendirmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi konusunda acil önlemlerin alınması gerektiğini ve bölgeye özel uyarılarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.