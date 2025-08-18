Gündem

Navigasyon Hatası, Kapadokya’da Araç Soktu

navigasyon-hatasi-kapadokya-da-arac-soktu

YANLIŞ YÖNLENDİRME VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Türkiye’nin önde gelen turizm noktalarından Kapadokya’yı ziyaret eden bir sürücü, navigasyon uygulamasının hatalı yönlendirmesi sonucunda taşıt trafiğine kapalı bir yola girdi. Peri bacalarının kayalıkları arasında ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vadide kayalıkların arasında sürdüğü yolculukla ilgili olarak sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadesini kullandı.

DOĞAL MİRAS ALANINDA ÖNEMLİ UYARI

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve doğal yapısıyla korunması gereken bir alan. Uzmanlar, bu tür vakaların hem çevre güvenliği hem de turist bilgilendirmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi konusunda acil önlemlerin alınması gerektiğini ve bölgeye özel uyarılarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aydın’da Çalışanlara Yüzde 23 Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşları yüzde 23 artışla güncellendi. Bu zam, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirildi.
Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.