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Spor

NBA All-Star 2025 Kadroları Açıklandı

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NBA ALL-STAR 2025 TARİHLERİ AÇIKLANDI

NBA All-Star 2025 etkinliği 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da düzenlenecek. All-Star öncesinde kadrolar ilan edildi ve yedek oyunculardan All-Star’a seçilen milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün takımı belirlendi.

ALPEREN ŞENGÜN TEAM CHUCK’TA YER ALIYOR

Houston Rockets’ta forma giyen Alperen Şengün, Charles Barkley’nin takımı Team Chuck’ta yer alacak. Alperen, burada Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama gibi yıldız oyuncularla birlikte mücadele edecek. Milli gururumuz Alperen, bu sezon NBA’de ortalama 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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