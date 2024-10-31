Nehir’in Düğünü İnci Taneleri’nde Gerçekleşiyor!

NEHİR’İN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK?

İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Nehir’in düğünü merakla bekleniyor. Bu akşam izleyici ile buluşacak bölümün fragmanında, herkesin gözdesi haline gelen düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı. Bölümde Dilber ve Yıldız’ın dans sahneleri de yer alıyor, ayrıca Nehir ve Azem’in dramatik sahneleri izleyicileri duygusal anlardan geçirecek. Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, bu akşam ekrana gelecek.

MUHTEŞEM FRAGMAN GÖRÜNTÜLERİ

Yayınlanan fragmanlarda Nehir ve Arcan’ın düğününe dair çarpıcı görüntüler izleyiciyle paylaşıldı. Fragmanın final sahnesinde Azem’in Nehir’e “Bende verebilir miyim hediyemi” dediği anlar dikkat çekiyor ve bu sırada silah sahneleri gözler önüne seriliyor. Büyük bir merakla beklenen düğünde silahın kimin tarafından kullanılacağı, dizinin yeni bölümünde netleşecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin dinamik oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi yetenekli isimler de kadroya dahil. Projenin yönetmenliği görevini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

PERŞEMBE AKŞAMLARI KANAL D’DE

Yılmaz Erdoğan’ın yapımcılığını üstlendiği İnci Taneleri, her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor!