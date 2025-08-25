Nehir Zeyrek, MİMARLIK okuyacak

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN KIZI BAŞARI GÖSTERDİ

Geçtiğimiz aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS’de başarılı sonuçlar elde etti. Bugün açıklanan sonuçlar doğrultusunda Nehir Zeyrek, mimarlığı tercih etti ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.

SINAVA CHP GENEL BAŞKANI GÖTÜRDÜ

Zeyrek’i sınava, CHP Genel Başkanı Özgür Özel götürdü. Nehir Zeyrek, babasının vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu ve “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullandı.