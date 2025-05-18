Neslihan Demir, Osimhen Bebek Ördü

YEŞILHISAR’DAN GALATASARAY’A DESTEK

Kapadokya’nın kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü “Osimhen bebeği”ni Galatasaray’ın hayranı olduğu yıldız golcüye hediye etmek istiyor. Gün içerisinde, Demir’in Kayserispor maçını takip etmek için RAMS Park’ta olduğu tespit edildi. Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki Demir, kırsal Yeşilova Mahallesi’nde 4 çocuk annesi olarak yaşamını sürdürüyor. Osimhen’e duyduğu sevgiyi göstermek için, onu simgeleyen bir bebek örmeye karar verdi.

BEBEK ÖRMEKTE USTALAR

Daha önce, torunlarına ve komşu çocuklarına farklı figürlerde bebekler ören Demir, bir haftada tamamladığı “Osimhen bebeği”nde ünlü oyuncuyla özdeşleşen maskeyi de unutmadı. Demir’in bu çalışması, Osimhen’e kulübün şampiyonluk hediyesi olarak sunmayı planladığı bir hediye. AA muhabirine konuşan Demir, Galatasaray maçlarını kaçırmadan izlediğini ve bu sene de şampiyon olacağına gönülden inandığını ifade etti.

Demir, çiftçilik ve hayvancılık işlerinden arta kalan zamanlarını bebek örmeye ayırdığını vurguladı. “7 torunum var. Boş zamanlarımda torunlarıma bebek örüyorum. İlçemiz, Soğanlı bebekleriyle ünlü. Bebek örmeyi seviyorum. Eş, dost, akrabanın çocuklarına da örüp, hediye ediyorum,” diyerek birikimlerini ve sevgisini paylaştı.