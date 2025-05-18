Gündem

Neslihan Demir, Osimhen Bebek Ördü

neslihan-demir-osimhen-bebek-ordu

YEŞILHISAR’DAN GALATASARAY’A DESTEK

Kapadokya’nın kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü “Osimhen bebeği”ni Galatasaray’ın hayranı olduğu yıldız golcüye hediye etmek istiyor. Gün içerisinde, Demir’in Kayserispor maçını takip etmek için RAMS Park’ta olduğu tespit edildi. Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki Demir, kırsal Yeşilova Mahallesi’nde 4 çocuk annesi olarak yaşamını sürdürüyor. Osimhen’e duyduğu sevgiyi göstermek için, onu simgeleyen bir bebek örmeye karar verdi.

BEBEK ÖRMEKTE USTALAR

Daha önce, torunlarına ve komşu çocuklarına farklı figürlerde bebekler ören Demir, bir haftada tamamladığı “Osimhen bebeği”nde ünlü oyuncuyla özdeşleşen maskeyi de unutmadı. Demir’in bu çalışması, Osimhen’e kulübün şampiyonluk hediyesi olarak sunmayı planladığı bir hediye. AA muhabirine konuşan Demir, Galatasaray maçlarını kaçırmadan izlediğini ve bu sene de şampiyon olacağına gönülden inandığını ifade etti.

Demir, çiftçilik ve hayvancılık işlerinden arta kalan zamanlarını bebek örmeye ayırdığını vurguladı. “7 torunum var. Boş zamanlarımda torunlarıma bebek örüyorum. İlçemiz, Soğanlı bebekleriyle ünlü. Bebek örmeyi seviyorum. Eş, dost, akrabanın çocuklarına da örüp, hediye ediyorum,” diyerek birikimlerini ve sevgisini paylaştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tribünler yarı yarıya boş kaldı

Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı müsabakada stadyumda büyük bir boşluk gözlemlendi. Takımın şampiyonluktan uzaklaşması nedeniyle taraftarlar protesto düzenledi.
Gündem

Mourinho’dan Maç Öncesi Açıklama!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor ile oynanacak maçı değerlendirerek, galibiyetin 3 puan anlamına geldiğini ve takımın onuru için mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.