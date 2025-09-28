Netanyahu, ABD’nin Ateşkes Teklifinde Değişiklik İstiyor

NETANYAHU’NUN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 29 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede, ABD’nin sunduğu 21 maddelik yeni ateşkes teklifinin değerlendirileceği tahmin ediliyor.

TEKLİFTE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililerden aldığı bilgilere göre, Tel Aviv hükümetinin, Hamas ile bir esir takası anlaşması da dahil olmak üzere bu teklifi uygulamaya koyma ihtimali yüksek. ABD’nin önerdiği maddelerin çoğu, İsrail için kabul edilebilir görünse de Netanyahu, Trump ile görüşmeden önce bazı bölümlerin gözden geçirilmesini istiyor. Kanal 13 televizyonunun paylaştığı haberde, Tel Aviv’deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze konusunda sabrının tükenmekte olduğunu düşündüğü ifade edildi.

21 MADDEDEN OLUŞAN ATEŞKES TEKLİFİ

Söz konusu haberde, Beyaz Saray’ın son günlerde İsrail’e, Hamas ile bir anlaşmaya varması için artan bir baskı kurduğu ve Trump’ın 29 Eylül’deki görüşmede Gazze’deki çatışmaları sonlandırma konusunda kararlı bir tutum sergilemesinin beklendiği aktarıldı. The Times of Israel gazetesi, 21 maddelik ateşkes teklifinin temel unsurlarını da ele aldı. Teklifin en fazla dikkat çeken maddeleri arasında, “Gazze’nin terörden arındırılması, İsrail ve Hamas anlaşmayı kabul ettikleri takdirde savaşın derhal sona ermesi, bütün Israilli esirlerin sağ ve ölü olarak iade edilmesi, Hamas’ın Gazze yönetiminde hiçbir rol üstlenmemesi, İsrail’in Gazze’yi işgal veya ilhak etmemesi ve şu anda işgal altında bulunan toprakları kademeli olarak bırakması” bulunuyor.