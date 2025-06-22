Netanyahu, ABD’ye teşekkür videosu yayınladı

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR VİDEOSU

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik hava saldırısının ardından, sosyal medya hesabında ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik teşekkürlerini içeren bir video paylaştı. Videoda, “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir” dedi.

ABD’NİN BAŞARISI VE İSRAİL’İN ROLÜ

Netanyahu, konuşmasında, “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza attı” şeklinde ifade etti. Ülkenin bu eyleminin, “Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey” olduğunu vurgulayarak, tarihsel bir anın yaşandığını belirtti. Ayrıca, “Başkan Trump’ın dünyayı en tehlikeli rejimini, en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir” dedi.

BARIŞ İÇİN GÜÇ VURGUSU

Netanyahu, videoda Trump’a, “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor” ifadeleriyle teşekkür etti. Son olarak, “Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” diyerek dua etti.