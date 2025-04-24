Netanyahu, Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

İSRAİL BAŞBAKANI’NIN AZERBAYCAN ZİYARETİ

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini bildiriyor. Bu ziyaret sırasında Netanyahu’nun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceği öğrenildi.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK

Netanyahu’nun yapacağı görüşmede, İbrahim Anlaşmaları gündeme gelecek. Ayrıca, Azerbaycan’ın arabuluculuk ettiği Türkiye ile İsrail arasındaki Suriye konularının da masaya yatırılması bekleniyor. Bu görüşmeler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi içinde önemli bir fırsat sunacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Görüşme sırasında, Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları çerçevesine katılımı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi konularının da ele alınması öngörülüyor. Nisan ayı başında, Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile aynı gün gerçekleştirdiği görüşmeler de önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.