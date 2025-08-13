Netanyahu’dan Sert Açıklama: “Kısmi Anlaşma Geçmişte!”

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail’le yayın yapan İ24 televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Başbakan Netanyahu, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik kısmi bir esir takası anlaşmasının olup olmadığına dair yöneltilen soruya “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı.” yanıtını verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını söyleyen Netanyahu, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” talep etti.

TRUMP’IN YORUMU VE NETANYAHU’NUN VİZYONU

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hamas’ın mevcut koşullarda esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yanaşmayacağına inandığını belirtti. Trump, İsrail’in Gazze kentini işgal kararına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Netanyahu ise, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini belirterek, “Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğunu ifade etti. “Büyük İsrail vizyonuna” karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, “Çok” yanıtını verdi. Ayrıca, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu’ya “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE GÖRÜŞMELERDE

Hamas’ın yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin, müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi. Mısır medyası, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük bir ateşkese ulaşmak için Kahire’nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini aktardı. Hamas, daha önce birçok kez İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeden çekilmesi şartıyla, Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri “tek seferde” serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Ancak, İsrail Başbakanı Netanyahu, bu öneriyi reddederek Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar sunuyor.

MÜZAKERE SÜRECİNDE TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes konularında arabulucuların sunduğu taslağa yanıtını ilettiğini bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın yanıtının Tel Aviv’e ulaştığını ve değerlendirildiğini duyurdu. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Doha’da ateşkes görüşmelerini sürdüren ekibin “danışma amacıyla” geri çağrılma kararı aldığını belirtti.