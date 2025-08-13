Netanyahu’dan Sert Tepki: “Kısmi Anlaşma Geçmişte.”

NETANYAHU’DAN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen “esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığı” sorusuna “Başkan Trump’ı duydunuz. Sanırım geride kaldı.” yanıtını verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını söyleyen Netanyahu, “Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını” istediğini belirtti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze’deki mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes yapma konusuna yanaşmayacağına inandığını ifade etti. Trump, İsrail’in Gazze kentini işgal kararı ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

BÜYÜK İSRAİL VİZYONU

Başbakan Netanyahu, tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş hissettiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını içerdiği “Büyük İsrail vizyonu”na bağlı olduğunu söyledi. İ24 News muhabirinin bu konudaki sorusuna Netanyahu, “Çok” yanıtı verdi. Yakın zamanda İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, Netanyahu’ya “Büyük İsrail”i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

HAMAS HEYETİ KAHİRE’DE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakere görüşmeleri için bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi. Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkese ulaşabilmek için yapılan çabalar doğrultusunda Kahire’de bulunduğunu iddia etti. Hamas, daha önce birçok kez, İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarını durdurması ve bölgeden çekilmesi koşuluyla Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri “tek seferde” bırakmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi yeni koşullar ileri sürerek bu öneriden kaçınıyor.

MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz’da İsrail ile esir takası ve Gazze’de ateşkes için arabulucuların sunduğu teklife yanıtını ilettiğini bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas’ın yanıtının Tel Aviv’e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıkladı. Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını kaydetti.