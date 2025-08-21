Netanyahu: Hamas kabul etse Gazze’yi işgal edeceğiz

SURİYET YORUMLARI

Netanyahu, Sky News Australia’ya yaptığı röportajda sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi durumunda İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna yanıt verdi. Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” dedi. 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırıları ise 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini belirtti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” ifadelerini kullandı.

İŞGAL GÜNCELLEMELERİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri yönündeki açıklamanın ardından Netanyahu, bu kez Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürdü. Yedi cephede savaş verdiklerini öne süren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri “savaşı” tamamlamak üzere olduklarını ifade etti. Bu arada Hamas, Mısır ve Katar’ın sundukları ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul ettiğini bildirdi.

ESİR TAKASI TARTIŞMALARI

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’tan yanıt aldıklarını, ancak Tel Aviv’in tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirtti.

İŞGAL PLANI ONAYI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise basın brifinginde ordunun, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılara başlamış olduğunu duyurdu. “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verilen bu işgal hazırlıklarına dair detaylar da paylaşıldı.

İKİ AŞAMALI PLANA GÖRE HAREKET

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emrini aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi. Planın ilk aşamasında yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılarla işgal edilecekti. İkinci aşamada ise Gazze’nin mülteci kamplarının işgali öngörülüyordu. Gazze Şeridi, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca işgal altında kalmıştı ve şu anda 2,3 milyon Filistinli burada ağır bir abluka altında yaşıyor.