Netanyahu’nun Açıklaması: Hizbullah ile Ateşkes Mümkün Mü?

NETANYAHU’UN GÖRÜŞMESİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Batı Kudüs’te ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi. Görüşmede Netanyahu, Hizbullah ile olası ateşkes konusuna dair, “Asıl mesele kağıt üzerinde şu ya da bu anlaşma değil, İsrail’in anlaşmayı uygulama ve Lübnan’dan güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi engelleme becerisi ve kararlılığıdır. Bu, (İsrail’in kuzeyinde yerlerinden olan) sakinlerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÇATISMA VE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇABALARI

Netanyahu, Lübnan’da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla 29 Ekim’de bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti. Yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail ordusunun Lübnan’daki kara saldırılarında “sona yaklaşıldığını” ifade etti. Aynı yetkili, İsrail ordusunun Lübnan’daki kara saldırılarını “1-2 hafta içinde” sonlandırabileceğini ileri sürdü.

LÜBNAN BAŞBAKANINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, “gelecek günler ya da saatlerde” İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söyledi.