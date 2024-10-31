“Netanyahu’nun Uçağı İçin F-35 İsteği”

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ’NDEN TALEP

İsrail’in “Walla” internet sitesinin, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Sara Netanyahu’nun başbakanlık uçağının “düşürülmesinden korkması” sebebiyle ABD seyahati için İsrail ordusundan savaş jetlerinin eşlik etmesini istedi. Haberde, Sara Netanyahu’nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın 27 Eylül’de Beyrut’ta İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından gelebilecek olası bir “misillemeden” kaygılandığı vurgulandı. Habere göre, İsrail ordusu, seyahatin tamamı için savaş jetlerinin tahsis edilmesini reddetti fakat Başbakanlık Ofisi, dönüş yolculuğu için tekrar talepte bulundu. Bu talep üzerine, İsrail ordusuna ait iki F-35 jetinin Netanyahu’nun uçağına, İsrail hava sahasında eşlik ettiği bildirildi.

JETLERİN FOTOĞRAFLARI YAYINLANAMADI

Söz konusu haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin başbakanlık uçağına eşlik eden F-35’lerin fotoğrafını yayınlama isteğinde bulunduğu, ancak bunun İsrail Hava Kuvvetlerince reddedildiği ifade edildi. Ayrıca, jetlere, başbakanın uçağının arkasında uçma talimatı verildiği belirtildi. Bu önlemin, başbakanlık uçağından jetlerin fotoğraflarının çekilmesine karşı alındığı öğrenildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, haberi “tamamen yalan” olarak değerlendirirken, İsrail ordusu sadece “başbakanın uçağının güvenliği güvenlik değerlendirmeleri ve yönetmeliklere göre belirlenir” açıklamasında bulundu.

NETANYAHU’NUN ABD SEYAHATİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, 24 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak amacıyla ABD’ye gitmişti. Hizbullah lideri Nasrallah’ın öldürülmesinin hemen ardından, İsrail’e dönüş yolculuğuna çıktığı kaydedildi.