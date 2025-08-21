Netanyahu, Orduya Gazze İşgalini Hızlandırma Emri Verdi

NETANYAHU’DAN ACİL İŞGAL TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa sürede tamamlaması için gerekli talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze’de bulunan İsrailli esirlerin aileleri tarafından tepkilerle karşılanan işgal planına ilişkin bilgi verdi. Netanjahu’nun, orduya Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” amacıyla gerçekleştirilecek olan işgalin mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmasının emrini verdiği vurgulandı.

SAVUNMA BAKANI’NDAN ONAY

Ayrıca, İsrail medyasına açıklamalarda bulunan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayına sunulan işgal planının yarın Netanyahu’ya iletileceğini bildirdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze kentini işgal planını onayladığını ifade etti. Gazze kentini işgal saldırıları için “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildiği bilgisi de paylaşıldı.

KABİNE ONAYIYLA YOLA ÇIKILIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze’nin kuzeyinde işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme hedeflerini dile getirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, ordunun Gazze’nin geri kalan alanını işgal etmek için emir aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği belirtiliyor.

İLK AŞAMA DÜZENLENİYOR

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli, güneye kaydırılacak, şehir kuşatılacak ve yoğun saldırılardan sonra işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük oranda harabe halindeki Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor. İsrail, 1967 yılından 2005 yılına kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında bulundurmuştu. Şu anda 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ciddi bir abluka altında kalıyor.