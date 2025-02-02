Netanyahu: Trump ile Ortadoğu’yu Yeniden Şekillendireceğiz

NETANYAHU DÜNYA HARİTASINI YENİDEN ÇİZMEYİ HEDEFLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliği yaparak Orta Doğu haritasını yeniden oluşturacaklarına inancını dile getirdi. Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington’a gideceği sırada havaalanında önemli açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah’a karşı yürüttüğü saldırılarla bölgenin dinamiklerini değiştirdiğini savunan Netanyahu, “Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” sözlerini kullandı.

WASHİNGTON GÖRÜŞMELERİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Washington’da Trump ile gerçekleştireceği önemli toplantıya dikkat çeken Netanyahu, Trump’ın ilk döneminde hayata geçirdiği ‘Abraham Anlaşmaları’nın bölge için önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Netanyahu, bu anlaşmaların İsrail ile Orta Doğu arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kritik rol oynadığını belirtti. Bu bağlamda, gerçekleştireceği görüşmenin de benzer sonuçlar doğurabileceğini umuyor.