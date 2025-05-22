Netanyahu, Trump Planı’nın Uygulanmasını İstiyor

NETANYAHU’NUN GAZZE AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Gideon’un Savaş Arabaları” ismini verdikleri kapsamlı saldırılarla Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etmeyi ve Hamas’ı “ortadan kaldırmayı” hedeflediklerini duyurdu. Netanyahu, Gazze’yi kalıcı bir şekilde işgal etmek için başlattıkları operasyonları, “İsrail’in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla” sonlandırmaya hazır olduklarının altını çizdi.

TRUMP PLANI’NA VURGUSU

Netanyahu, bu şartların arasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, lider kadrosunun yurtdışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanmasının yer aldığını ifade etti. “Çok doğru ve çok devrimci bir plan” olarak nitelendirdiği Trump planı hakkında konuşan Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ayrıca, Gazze’ye yönelik düzenlenen saldırılar sırasında Hamas’ın siyasi büro başkanları İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed al-Masri (Muhammed Deif) ve muhtemelen Yahya Sinvar’ın kardeşi Muhammed Sinvar’ın öldüğünü açıkladı.

SALDIRILARIN DURDURULMASINA YANIT

Avrupa’dan da gelen Gazze’deki sivil ölümlerinin durdurulmasına yönelik uyarılara değinen Netanyahu, “Avrupa ülkeleri bizi etkilemeyecek ve savaş hedeflerimizden vazgeçmemizi sağlayamayacak” dedi. ABD’nin İran ile yaptığı nükleer müzakerelere ilişkin de açıklama yapan Netanyahu, “Tahran, İsrail için çok ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD ile tam koordinasyon halindeyiz. Onlarla her zaman görüşüyoruz. Eğer müzakerelerle uranyum zenginleştirmelerini engelleyecek bir netice başarılırsa bunu memnuniyetle karşılarız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma adına Yemen’deki Husilere yönelik olarak, henüz son sözü söylemediklerinin altını çizdi.

GAZZE’DEKİ İŞGALİN ARTAN GİDİŞATI

İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta Gazze’de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlattı. Hava saldırılarının da sıklaştığı Gazze’de, son 24 saat içinde hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirildi. Gazze’ye son 20 aydır düzenlenen şiddetli saldırılar nedeniyle 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken, yaralı sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.