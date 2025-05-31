Netanyahu, Uluslararası Toplumun İran’a Müdahale Etmesini İstedi

NETANYAHU’DAN İRAN AÇIKLAMASI

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığına dair iddialarını ileri sürerek, uluslararası toplumun İran’a müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki çıkarımlarını desteklediğini belirtti. İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını öne süren Netanyahu, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli.” açıklamasını yaptı.

UAEA RAPORU VE İRAN’IN NÜKLEER FAALİYETLERİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibarıyla 408,6 kilograma ulaştığını açıkladı. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke.” dedi. Grossi ayrıca Tahran yönetimine hitaben, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN NÜKLEER POLİTİKASI

UAEA’nın denetimleri altında, sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi inceleme ve doğrulama faaliyetleri yürüten kuruluş, Orta Doğu’da Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı kabul etmeyen tek ülke olan İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değil. Netanyahu’nun iddiaları ve UAEA’nın raporları, İran’ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası öneme sahip bir tehdit oluşturduğuna işaret ediyor.