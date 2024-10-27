“Netflix’in Filistin Filmleri Tartışma Yarattı”

GAZZE’DEKİ SALDIRILAR VE NETFLIX TARTIŞMASI

İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki saldırıları devam ederken, dijital içerik platformu Netflix’in “Filistin Hikayeleri” başlığı altında sunduğu 32 filmden 30’unu kaldırması uluslararası alanda önemli bir tartışma başlattı. 2021 yılında yayınlanan bu film seçkisi, Filistinlilerin yaşamlarını anlatan yapımlardan oluşuyordu. Ancak, platformun bu içeriklere yönelik sessiz kaldırma işlemi birçok kullanıcı tarafından sansür olarak değerlendirildi. Tepkilerin artmasıyla birlikte, içeriklerin tekrar yayınlanması için imza kampanyaları başlatıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Mumcu, “Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi ‘Filistin Hikayeleri’ koleksiyonundan 32 filmin 30’unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?” ifadelerini kullandı. Netflix’in bu eylemini tarihsel gerçekleri çarpıtmak ya da Filistin halkının yaşadığı zulmü gizlemeye çalışmak olarak nitelendiren Mumcu, bu uygulamanın Filistin halkının sesi olmaya çabalayan sanatçılara büyük bir saygısızlık olduğunu da ekledi.

NETFLIX’İN AÇIKLAMASI

Netflix, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Bu lisanslı film koleksiyonunu 2021’de üç yıllığına başlattık” dedi. Şirketten gelen açıklamada, “Bu lisanslar artık sona erdi. Her zaman olduğu gibi üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dünyanın dört bir yanından gelen sesleri kutlamak için çok çeşitli kaliteli filmlere ve TV şovlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz,” denildi. Ancak, bu açıklama platforma yönelen eleştirilerin önünü alamadı. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden bu filmlerin yeniden yayınlanması için imza kampanyası düzenlemiş ve Netflix’in sansür uygulamalarını kınamıştı. Benzer tepkiler, daha önce platformda yayınlanan “Famagusta” dizisi için de ortaya çıkmıştı. Bu dizide Türk askerinin işgalci olarak gösterilmesi ve Rum çetelerinin Türk katliamını görmezden gelmesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sert eleştiriler almıştı.